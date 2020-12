SICUREZZA

ROVIGO In riferimento a segnalazioni relative a persone che si presentano a domicilio dei cittadini a nome di Enel a Rovigo, in particolare nel quartiere San Bortolo, Enel intende fornire alcuni consigli per difendersi dalle truffe e riconoscere i veri incaricati: chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con logo aziendale, foto e dati di riconoscimento. Bisogna sempre chiedere di visionarlo. Inoltre nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti porta a porta che presentano le nuove offerte. Si tratta anche in questo caso di persone con tesserino di riconoscimento e indicazione dell'agenzia incaricata della vendita. Il cliente può accertare con una telefonata al numero 800 900 860 (Enel Energia) che l'agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel.

Enel ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento.

