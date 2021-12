Inaugurata a San Martino Racconti di Cucina, l'hamburgeria-ostaria di Alessandro Capuzzo e Rosita Zanirato. Un nuovo inizio per i titolari che hanno traslocato dalla vecchia sede (aperta da due anni, ma con il solo servizio d'asporto) per aprire l'accogliente locale in via Borgosud 10. Al taglio del nastro hanno partecipato amici, parenti e consiglieri comunali con il sindaco Elisa Sette che ha applaudito la scelta imprenditoriale e formulato il rituale in bocca al lupo. Confermati i celebri hamburger del menu, che hanno permesso a Racconti di Cucina di farsi conoscere e apprezzare fuori dai confini comunali. Quanto alla proposta per i ghiottoni: «Proponiamo hamburger, primi piatti tipici, pasticceria artigianale e altro ancora. Non esiste un menu fisso alla carta, ma proposte che variano di giorno in giorno». Durante l'emergenza Covid-19 le richieste erano aumentate, così Alessandro Capuzzo motiva il grande passo commerciale. «In tanti volevano fermarsi nel locale per cenare, specie chi veniva da fuori San Martino di Venezze. Siamo riusciti a soddisfare le esigenze della clientela trasferendoci in via Borgosud. Il colore predominante è un bianco brillantinato per dare luce a tutto l'ambiente: i tavoli in legno massiccio sono stati scelti per richiamare alle vecchie osterie di paese, quelle calorose». Alessandro e Rosita sono al settimo cielo: «I sogni sono desideri e noi abbiamo realizzato il nostro. Ringraziamo tutti i professionisti che ci hanno aiutato e il nostro valido staff che ci affiancherà». Alessandro Garbo

