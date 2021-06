Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO Già retrocessa da sede di serie A a sede di serie B con l'accorpamento con Padova, ora per l'Inail di Rovigo si prospetta addirittura la serie C, con un declassamento più unico che raro per un capoluogo di provincia e difficilmente comprensibile alla luce della necessità di non abbassare la guardia e non sguarnire difese e tutele sul fronte degli infortuni sul lavoro, una piaga che con la pandemia ha conosciuto anche...