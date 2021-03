In videoconferenza su piattaforma Zoom, si riunisce domani, alle 21, il Consiglio comunale di Gavello. All'ordine del giorno della seduta, indetta in sessione ordinaria dal sindaco Diego Girotto, l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, già esaminato dalla Giunta nei giorni precedenti con la conferma di tariffe e costi a carico degli utenti che usufruiscono dei servizi assicurati dal comune. Per i consiglieri che presenzieranno in collegamento internet alla seduta sono da determinare la percentuale dell'addizionale comunale all'Irpef per i contribuenti, le aliquote e le detrazioni relative all'Imu, l'imposta sugli immobili, e le aliquote e le rate di versamento della Tari, la tassazione per il finanziamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. A completamento del quadro preliminare per l'approvazione del bilancio di previsione la definizione del programma di affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e delle collaborazioni per l'anno 2021 e le note di aggiornamento del documento unico di programmazione. La seduta sarà chiusa, come al solito, dalle comunicazioni del primo cittadino ai consiglieri. Secondo la normativa vigente, la riunione potrà essere seguita sulla piattaforma Zoom con ID 913 6420 1471, Passcode: 599766.

