In via Grandi all'opera 569 dipendenti

Il legame di Sit con il territorio rodigino è iniziato nella prima metà degli anni 80, quando Vito Gamberale, allora responsabile per le acquisizioni e le privatizzazioni di Gepi, società finanziaria pubblica costituita per il salvataggio, la ristrutturazione e la successiva vendita delle aziende private in difficoltà, chiese un atto di fede alla famiglia padovana De Stefani: rilanciare un sito produttivo che stava chiudendo, il Maglificio Giuliana. Oggi Sit è un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione per la misura dei consumi,...