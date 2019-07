In via Cecchetti arriva il senso unico e un percorso protetto per i pedoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Cambio di viabilità in via Cecchetti, nel quartiere San Bortolo: presto sarà istituito il senso unico di marcia in direzione via Baroni. La decisione da parte del Comune si è resa necessaria a seguito della conformazione della carreggiata e della normativa del Codice della Strada. Via Cecchetti, infatti, è larga appena 5,50 metri, escluso lo spazio di due metri per consentire la sosta su uno dei due lati della strada. Ma non essendovi marciapiede, va sottratto un ulteriore metro di strada, per consentire la circolazione ai...