IL PUNTOROVIGO Sfide in famiglia, divisioni inattese e inaspettate convergenze, corse affollate e novità dietro l'angolo. Anche se in Polesine la nuova tornata elettorale fuori stagione coinvolge solo otto amministrazioni comunali, per un totale di 28.475 abitanti e 23.462 elettori, non mancano gli spunti.La metà dei Comuni cambierà sindaco dopo oltre un decennio, visto che sono costretti ad appendere al chiodo la fascia tricolore quattro...