In vendita la vecchia sede delle onoranze

AZIENDE PARTECIPATEROVIGO Asm Spa vende per 167 mila euro un sito di 1.200 metri quadri, inclusi i 142 mq in cui una volta si trovavano gli uffici dell'allora omonima ditta di onoranze funebri a partecipazione comunale. L'area è destinata a diventare un parcheggio per auto a disposizione di tutti, in una posizione strategica per raggiungere soprattutto la stazione dei treni e la futura autostazione. Ma a criticare le tempistiche e le modalità con cui l'azienda interamente di proprietà di Palazzo Nodari, presieduta da Alessandro Duò, è...