ROVIGO Un altro bar è finito nella rete dei controlli sul rispetto delle norme previste per il contenimento della diffusione dei contagi. Un bar che a San Valentino è andato ben oltre l'orario previsto di chiusura, che anche per la zona gialla, nella quale è rimasto anche questa settimana il Veneto e quindi il Polesine, è fissato alle 18. Il criterio è quello di scoraggiare gli assembramenti in orario aperitivo. Eppure il bar in questione, a Pettorazza Grimani, non solo era ancora aperto alle 20.15, ma addirittura al suo interno si trovavano undici avventori. Qualcosa di diverso da una semplice dimenticanza o dall'aver perso d'occhio l'orologio. Per il titolare del bar e per tutti i clienti, i carabinieri della Compagnia di Adria hanno fatto quindi scattare la prevista sanzione, che ammonta a 280 euro se viene pagata entro cinque giorni, ma che sale a 400 euro dal sesto giorno in poi.

I PRECEDENTI

Non si tratta del primo locale polesano pizzicato a non rispettare le regole previste dalla decretazione emergenziale. Nel primo sabato di febbraio era toccato a un bar di Villadose, trovato aperto alle 19 e con un cliente all'interno. A gennaio, invece, erano stati sanzionati altri quattro bar, uno il 24 a Lendinara, uno il giorno prima a Porto Viro, entrambi trovati con persone che consumavano proprio di fronte all'ingresso del locale, aspetto vietato in zona arancione come era appunto quel momento, uno il 10 gennaio a Polesella che ospitava cinque avventori in una saletta interna, uno il giorno della Befana, a Rovigo, dove sono stati trovati quattro clienti seduti a uno stesso tavolo.

COPRIFUOCO RISPETTATO

Nessuna sanzione, invece, per quanto riguarda il rispetto del coprifuoco che è previsto anche in zona gialla, dalle 22 alle 5, almeno fino al 5 marzo, ovvero fino a quando resterà in vigore l'ultimo Dpcm in materia. Come ormai noto, nella fascia notturna sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Ieri, intanto, scadeva il termine di validità della misura che vietava gli spostamenti fra regioni diverse, incluse quelle gialle, che è stata comunque prorogata per altri 10 giorni, fino al 25 febbraio, alla luce di un quadro epidemico che mostra nuovi elementi preoccupanti, soprattutto per la circolazione delle nuove varianti a maggiore contagiosità. Proprio sabato scorso è emerso che anche in Polesine sono stati individuati cinque casi riconducibili alla cosiddetta variante inglese, in grado di diffondersi rapidamente anche fra giovani e giovanissimi, anche se fortunatamente non apparentemente correlata a maggiore gravità clinica: tre a Rovigo e due in Medio Polesine, non connessi fra loro.

Francesco Campi

