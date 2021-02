Non si ferma il lavoro del personale e dei volontari del servizio veterinario dell'Ulss. Nel solo mese di gennaio 2021, gli operatori che si occupano degli animali del canile sanitario hanno recuperato 35 cani che si erano persi sul territorio. Il dato emerge dal report stilato dal personale stesso relativamente all'attività nel primo mese dell'anno e a parlarne è Donato Piccolo, responsabile della struttura che custodisce temporaneamente cani e gatti feriti, randagi, vaganti, abbandonati o maltrattati. Dei 35 cani recuperati dai volontari, 21 sono stati recuperati e portati in canile, dove sono stati nutriti, visitati e curati dal personale medico veterinario. «Ben 14 sono stati invece prontamente restituiti sul posto al legittimo proprietario, individuato tramite il microchip spiega Piccolo -. Di 21 cani giunti in struttura, dopo l'avvenuto recupero da parte degli operatori che cooperano nelle attività e nella gestione del canile, 11 sono ancora ospitati, mentre i rimanenti 10 sono stati riconsegnati al legittimo proprietario». Il canile sanitario di Fenil del Turco attualmente ospita circa 20 cani. Gli animali, una volta recuperati, vengono tenuti con ogni cura. Per i più sfortunati, vengono messe in pratica anche attività di diagnosi, terapia e custodia temporanea. Trascorsi 60 giorni di permanenza e osservazione nella struttura sanitaria, gli animali vengono poi posti in adozione e accompagnati nel vicino e accogliente rifugio Cipa, gestito dalla Lega nazionale difesa del cane, con cui il canile sanitario collabora da circa 15 anni, in attesa di adozione da parte dei cittadini. I cani prima di tale consegna sono identificati mediante applicazione di microchip, vaccinati contro le principali malattie infettive e sterilizzati.

