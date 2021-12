LO SCIOPERO

ROVIGO In trecento, da Rovigo, hanno raggiunto Milano, la città di riferimento per il nord per ospitare, in contemporanea con Roma, Bari Cagliari e Palermo, una delle manifestazioni dello sciopero generale indetto da Cisl e Uil. E anche le federazioni polesane delle due sigle hanno partecipato compatte. A raccontarlo sono, in una nota congiunta, il segretario generale della Cgil di Rovigo Pieralberto Colombo ed il segretario polesano della Uil Fabio Osti Uil: «Circa 300 lavoratrici, lavoratori e pensionati sono partiti con corriere e treno per andare a manifestare contrarietà e preoccupazione nei confronti delle politiche socio-economiche del Governo e per una giustizia sociale. Su fisco, previdenza e lavoro, dopo mesi di trattative, il Governo ha deciso di non far proprie le richieste unitarie dei sindacati confederali e di premiare invece nella legge di stabilità le imprese ed i redditi medio-alti, non dando risposte concrete ai tanti in difficoltà e che hanno sempre pagato le tasse, senza così ridurre le diseguaglianze sempre più ampie».

LA MANIFESTAZIONE

Cristiano Maria Pavarin, della Uil Fpl rimarca: «La protesta è contro la manovra e per chiedere una redistribuzione fiscale più equa, una riforma del sistema pensionistico che superi definitivamente la legge Fornero, azioni concrete in favore delle fasce più deboli ed il superamento della precarietà».

Lo sciopero, oltre alla mancata adesione della Cisl, non ha interessato Sanità e Poste, mentre la scuola aveva anticipato al 10 dicembre. Nelle aziende polesane, evidenziano Cgil e Uil, «la partecipazione è stata significativa, in particolare ampiamente sopra il 50% nell'industria metalmeccanica e nel settore chimico-gomma-plastica. In alcune aziende è arrivata al 90%, Agritalia e Rpm, al 100% ai Cantieri Navali Visentini. Alcuni magazzini della logistica non hanno aperto, così come alcune aziende agricole».

LE RICHIESTE

Molte le richieste dei sindacati. «Chiediamo sottolineano Colombo e Osti - che si affermi un nuovo modello di sviluppo inclusivo, con al centro la valorizzazione del lavoro, politiche industriali che guardino allo sviluppo e alla innovazione e creino lavoro stabile di qualità e sicuro, eliminando le forme più precarie di lavoro: basta con il lavoro considerato come un costo da abbattere e con la svalutazione del lavoro per far concorrere le imprese nel mercato. Una legge seria e urgente contro le delocalizzazioni. Una riforma complessiva della legge Fornero con flessibilità in uscita e con una pensione di garanzia per giovani e donne sempre più penalizzate. Infine una riforma fiscale che sia davvero progressiva e redistribuisca la ricchezza a favore delle fasce meno abbienti, accompagnata da una lotta seria all'evasione fiscale. Così si contiene disagio e rabbia sociale. Mondo del lavoro e pensionati non possono più aspettare. Di tutto ciò c'è poca traccia nelle decisioni del Governo, pur in una manovra espansiva. Ma per chi?».

Francesco Campi

