IN CARCERE

ROVIGO Avevano messo a segno un furto al Famila e un tentato furto alla Coop di Rovigo il primo dell'anno e la notte seguente: per i tre malviventi ora è arrivata anche l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È il nuovo capitolo, giudiziario, della vicenda che vede protagonisti due cittadini kosovari e un serbo-montenegrino, domiciliati ad Alfonsine (Ravenna) e di età compresa tra 25 e 33, tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto pluriaggravato. Dopo aver scassinato porte di servizio e cassette di sicurezza nei punti vendita di Rovigo, sono stati riconosciuti dai carabinieri come responsabili delle razzie nei supermercati e bloccati poco dopo i colpi, in un arco temporale coerente con la flagranza di reato. A Rovigo si erano impossessati di circa 3mila euro in banconote e monete proventi dal furto al supermercato Famila. Alla Coop di viale della Pace erano entrati forzando le porte e arrivando a rovistare negli uffici ma, forse a causa dell'attivazione dell'allarme della struttura, alla fine il colpo non era andato a segno e i tre erano scappati per il timore di essere presi.

STATION WAGON SOSPETTA

Sul posto era accorsa una pattuglia dei carabinieri ed era stata notata la loro fuga a bordo di una station wagon rintracciata poi tra Rovigo e Ferrara e tenuta d'occhio fino alla provincia di Ravenna. Al momento del fermo dei carabinieri, avvenuto in territorio di Ravenna, i tre giovani erano in possesso di oltre 5mila euro in banconote e monete, attrezzi da scasso e materiale vario con il quale potevano travisare la propria identità in caso di presenza delle telecamere di videosorveglianza, il tutto sequestrato e considerato legato al delitto commesso. All'arresto in flagranza ha fatto seguito, come di norma in questi casi, l'udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini preliminari. «All'esito della convalida da parte dell'autorità giudiziaria ravennate si legge nella nota stampa dei carabinieri di Ravenna - il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte, ha emesso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare confermando il carcere per i tre malfattori. Il provvedimento restrittivo è stato notificato agli interessati nel pomeriggio di ieri».

COLPI IN SERIE

Messi in carcere in attesa di giudizio, sono stati raggiunti anche dall'ordinanza di custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rovigo. Nella giornata di venerdì i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno eseguito l'ordinanza. Non è finita. Sono attualmente in corso, da parte dei carabinieri di Ravenna ma con un'azione estesa al territorio nazionale, ulteriori accertamenti al fine di verificare il coinvolgimento dei tre stranieri in altri numerosi furti perpetrati recentemente ai danni di supermercati.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA