I CONTROLLI

ROVIGO In sette in un furgone che, fermati, hanno detto di lavorate per una ditta di commercio di polli e tacchini. Peccato che nessuno di loro avesse alcun tipo di contratto e così, oltre alla sanzione per la violazione dei divieti sulla limitazione degli spostamenti, il datore di lavoro è stato anche segnalato per ulteriori controlli su un possibile impiego di manodopera in nero. Non solo, ma fra le sette persone, tutte originarie dell'Est Europa, la polizia si è trovata di fronte anche un moldavo che risultava destinatario di un provvedimento di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Un provvedimento che viene stabilito dal giudice nei confronti di uno straniero che sia irregolare sul territorio italiano o ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, quando ritiene di dover stabilire una sentenza di condanna ad una pena detentiva entro il limite di due anni di reclusione ed al tempo stesso non sussistano le condizioni per poter il beneficio della sospensione condizionale della pena. In questi casi la pena si estingue alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non rientri illegittimamente nel territorio dello stato. In questo caso, lo stato di detenzione trasformato in espulsione, viene ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

UN ARRESTO

Ed è proprio questa la situazione in cui si è venuto a trovare il moldavo fermato dalla pattuglia della Squadra volanti, che non avrebbe dovuto mettere piede in Italia fino al 2027, mentre, a detta sua, stava andando a lavorare. Per lui è così scattato l'arresto, subito convalidato, con l'immediato accompagnamento alla casa circondariale per l'espiazione della pena residua. Nel complesso i sanzionati dalla polizia sono stati 9 su 34 controllati. Nel corso dei vari controlli effettuati venerdì dai carabinieri, invece, le sanzioni sono state 16. La Polizia locale di Rovigo, invece su 54 persone controllate ne ha sanzionate 7: 6 a piedi senza valido motivo, una invece trovata in auto da fuori Comune di residenza, sempre senza giustificazione. Il dato del Ministero dell'Interno dei controlli eseguiti in Polesine dal 10 marzo fino al primo pomeriggio di giovedì parlano di 850 persone sanzionate o denunciate su 20.133 fermate, di 25 denunciati per falso e 26 per altri reati. Sul fronte degli esercizi commerciali, invece, su 9.978 controllati, 10 denunce, e cinque chiusure. A proposito di esercizi commerciali, l'Ulss ha fornito indicazioni specifiche per il settore alimentare e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti della consegna a domicilio, con le linee guida da rispettare sulle misure igieniche generali e quelle specifiche dettate dall'emergenza, come la sanificazione dei veicoli utilizzati per la consegna o la natura e la tipologia dei contenitori, passando per le procedure da rispettare durante il confezionamento, reperibili sul sito ed i social dell'Azienda sanitaria: «Un cospicuo numero di ristoratori, visto che ora non è più possibile effettuare la somministrazione in loco dei pasti, si sta attrezzando per il conferimento a domicilio: l'Ulss ritiene quanto mai importante fornire delle brevi indicazioni operative che possano essere utili agli operatori per poter svolgere questa nuova attività nel rispetto delle regole».

