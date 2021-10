Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROVINCIAROVIGO Dieci i posti che mancano per arrivare a coprire tutti i 64 previsti dalla pianta organica della Provincia di Rovigo. Dopo la stagione della contrazione del personale, legata alle riforme che hanno interessato l'istituzione, tornano le assunzioni. Lo scorso 1. ottobre, il presidente Ivan Dall'Ara, il cui mandato scadrà il 18 dicembre con le elezioni per il rinnovo della presidenza e del consiglio, che sempre per le stesse...