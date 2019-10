IN PROVINCIA ROVIGO Rischia di slittare ulteriormente l'avvio del controllo del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PROVINCIAROVIGO Rischia di slittare ulteriormente l'avvio del controllo del vicinato a Lendinara, dove la prima rete di vicini vigili in Polesine è in stand-by dalla scorsa primavera nell'attesa che sia siglato un protocollo d'intesa tra Comune e Prefettura.LENDINARA CAPOFILAL'impugnazione della legge regionale in materia pone interrogativi anche sulla partenza di quello che dovrebbe essere il primo progetto di controllo del vicinato a prendere il via nella provincia di Rovigo, predisposto dal Comune di Lendinara. La novità prende un po'...