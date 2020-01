IN PROVINCIA

CONOSCERE

LA COSTITUZIONE

(R.Mer.) Ultimo appuntamento, martedì, alle ore 17.30, nella sala consiliare della Provincia di via Celio, del ciclo di sette incontri La Costituzione in Città,la rassegna, ideata dai docenti dell'Ateneo patavino Maurizio Malo e Michele di Bari. Nell'ultimo incontro verrà affrontato il tema delle autonomie locali come trattate nella nostra Carta Costituzionale e il ruolo dei Comuni nel quadro più generale dell'organizzazione della Repubblica, e, soprattutto, delle Province, rimaste in una sorta di limbo dopo l'esito referendario del 2016, meritano una riflessione ed un approfondimento. Conduttore dell'incontro sarà l'avvocato Mario Bertolissi, Ordinario di Diritto costituzionale presso la scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova. Ne discuteranno con lui il segretario generale del Comune di Rovigo, Alessandro Ballarin e l'avvocato nonché docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Firenze, Giovanni Dainese. Ha assicurato la presenza il Presidente della Provincia Ivan Dall'Ara mentre l'apertura dei lavori sarà a carico di Enzo Ballettato, presidente dell'associazione Viva la Costituzione' che ha organizzato la rassegna in collaborazione al Circolo Culturale 2 giugno 1946 ed al Cur. Su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione efficace secondo le norme di legge.

CIRCOLO RICREATIVO COMUNE

LA CIACOLA, IL BILANCIO

DELL'ANNO ASSOCIATIVO

(A.Luc.) Un 2019 di solidarietà e unione per i soci de La Ciacola, il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Rovigo. «L'anno che abbiamo salutato da poco ha portato nell'associazione momenti di soddisfazione, focalizzati da iniziative culturali-sportive e del tempo libero, ma soprattutto ha prevalso la socializzazione con la voglia di stare assieme e la solidarietà, l'attenzione verso gli altri» spiega il presidente Sergio Passarella. «In questi settori si sono conseguiti buoni risultati, avendo potuto con i proventi arrivati grazie alle sottoscrizioni a premi, offrire un piatto di minestra a persone e famiglie che faticano tutti i giorni anche per ottenere il minimo, quello di un pasto caldo continua Passarella È con questo impegno che La Ciacola ha consegnato in questi giorni alla mensa dei Frati Cappuccini di Rovigo 300 chili di pasta ed erogato nell'anno 1.500 euro alla Città della Speranza di Padova, ente impegnato nella ricerca di soluzioni positive in favore dei bambini purtroppo interessati da significative malattie». Il presidente del circolo ha poi spiegato che in alcune occasioni, grazie alla raccolta e vendita di tappi di bottiglie in plastica, «è stato possibile intervenire per l'acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria dell'ospedale di Rovigo».

