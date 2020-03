IN PRIMA LINEA

ROVIGO Alessandro, da 2 settimane, esce di casa solo per andare al proprio lavoro in pronto soccorso. Il nome è di fantasia: ha ripreso l'attività lavorativa per l'esclusione dall'obbligo di quarantena, dopo che era risultato negativo al tampone fatto per essere venuto a contatto con una persona positiva al coronavirus. Rispetto ai 25.058 casi di test positivo alla malattia in Italia (dato aggiornato allo scorso lunedì dal sistema di sorveglianza integrata Covid-19), ben 2.339 casi di positività - cioè il 9,3% del totale - riguardano operatori sanitari. Questo dato, precisa il sistema di sorveglianza, non è riferito al luogo di esposizione, ma alla professione, che espone particolarmente questa categoria al rischio di contrarre l'infezione. Il lavoro di medici, infermieri, e operatori socio-sanitari li porta a stare a diretto contatto con persone infette, o con pazienti per cui non appare un rischio correlato. E per molte pratiche assistenziali non c'è la possibilità di rispettare il metro di distanza, preso come misura di sicurezza interpersonale.

SOTTO PRESSIONE

Come ci si prepara ogni giorno al proprio lavoro, sapendo che i casi di coronavirus sono destinati ad aumentare, senza che la linea di contagio sia chiara, e senza sapere a che ora potrebbe finire il proprio turno? «Dove lavoro, a parte saltare qualche riposo, non sono mai state superate le 12 ore previste dall'orario. Il problema però è un altro - risponde Alessandro -. Abbiamo appreso dagli studi universitari e dai percorsi di formazione specifici quali manovre fare e quali dispositivi di protezione utilizzare. L'azienda sanitaria sta facendo il possibile per recuperarli in numero sufficiente. Ma con i pochi disponibili ora, l'indicazione è di utilizzare i dispositivi adeguati solo davanti ai casi di positività al coronavirus. Se questi dispositivi ci fossero, sicuramente l'azienda ce li farebbe utilizzare. Ma vorremmo capire la situazione: è strano che rispetto ai nostri studi, ora le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto superiore di sanità consentano di fare ricorso alle mascherine chirurgiche, come dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari, mentre prima si diceva che questi dispositivi non sono necessari ad affrontare un patogeno del genere. Per gli operatori sanitari il rischio sarebbe zero - continua - solo con i dispositivi adeguati. Così, viviamo con il peso di portare a casa il virus e trasmetterlo ai nostri cari, ai nostri collegi o addirittura ai nostri pazienti».

PIÙ PROTEZIONE

La paura di svolgere il proprio lavoro permane anche davanti al fatto che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'80% delle infezioni da Covid-19 è in forma lieve o asintomatica. La stessa Oms, tuttavia, sostiene a oggi che la trasmissione da soggetti completamente asintomatici è un'eventualità rara, e afferma che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. «Il rischio zero, comunque, al momento non c'è, e nelle prime fasi dell'emergenza - racconta Alessandro - c'è stata la sensazione che si stesse rincorrendo la situazione, più che affrontarla, per il continuo evolversi degli eventi. Quindi è stato appreso con favore che in Veneto ci sarà una campagna di prevenzione a tappeto, con tamponi per isolare le persone infette asintomatiche, perché occorre pensare non solo agli operatori sanitari ospedalieri, ma anche ai medici di famiglia e quanti svolgono l'assistenza domiciliare, per capire quanti di noi in prima linea sono già stati contagiati, e per evitare che esplodano anche qui delle epidemie ospedaliere che sarebbero un disastro. Auspichiamo anche - conclude Alessandro - che i cittadini siano più consapevoli. Quando si può, si deve restare a casa. Per questo sarebbe utile anche la presenza di personale che possa fare da filtro, perché in questa fase di emergenza si riducano allo stretto necessario le presenze dei parenti in visita ai degenti e nelle Medicine di gruppo, e degli accompagnatori alle visite in ambulatorio se il paziente è autosufficiente».

Nicola Astolfi

