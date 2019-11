In Polesine sono state presentate 54 denunce in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il numero di donne che segnalano violenza è in aumento. Lo segnala la Regione, mettendo in luce i dati raccolti e presentati a giugno. Nell'intero territorio regionale nel 2018 le donne prese in carico sono state 3.256, contro le 3.107 del 2017. Ai questi dati va aggiunto che, nel corso del 2018, i contatti per avere informazioni o ascolto sono stati 8.464, con un notevole aumento rispetto al dato di 4.733 contatti registrato nel 2017. Rapportando il numero di contatti con il dato della popolazione femminile residente in Veneto, si può...