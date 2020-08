ALLARME DISOCCUPAZIONE

ROVIGO Cgil, Cisl e Uil denunciano che sono quasi 40mila i dipendenti dei settori privato e pubblico nella provincia di Rovigo che lavorano con un contratto collettivo nazionale scaduto.

LAVORATORI DIPENDENTI

Si tratta, in pratica, di circa 8 persone su 10 tra i lavoratori dipendenti in Polesine, mettendo a confronto i dati delle organizzazioni sindacali e quelli dell'osservatorio statistico Inps, che alla fine del 2018 contava in media 48.665 lavoratori dipendenti in Polesine durante l'anno, di cui 30.177 operai, 15.262 impiegati e poi 925 quadri e 160 dirigenti (in media).

CONTRATTI COLLETTIVI

«Alcuni contratti collettivi sono scaduti da pochi mesi, molti invece da oltre un anno, fino ad arrivare addirittura ai 14 anni della sanità privata. Il problema - spiegano in una nota congiunta i segretari provinciali Pieralberto Colombo della Cgil, Samuel Scavazzin della Cisl e Riccardo Dal Lago della Uil - interessa quasi tutte le categorie. Per citarne solo alcune: metalmeccanico, agroalimentare, tessile, calzaturiero, gomma-plastica, occhialeria, legno, vigilanza privata, multiservizi e altre ancora».

RECORD NEGATIVO

Di questo passo dunque, lamentano le organizzazioni sindacali, «il 2020 rischia di diventare l'anno record per numero di lavoratori in Italia con il contratto collettivo nazionale scaduto. La maggior parte di questi ritardi risale a ben prima della pandemia e non è pertanto accettabile la scusa adottata da buona parte del mondo imprenditoriale, che lega i mancati rinnovi alle difficoltà create dal Covid-19. Se queste decine di migliaia di lavoratori, spesso già gravati dalle conseguenze dall'emergenza sanitaria in corso, continueranno a patire i gravi ritardi sui rinnovi contrattuali causati dell'atteggiamento di totale chiusura da parte delle controparti datoriali, diventa considerevole il rischio di ulteriori ricadute economiche negative, nel nostro territorio come in tutto il Paese. Così, inoltre, non si aiuta di certo la domanda interna, già debole prima della pandemia, venendo mortificata ulteriormente ogni potenzialità di ripresa dell'intera economia».

MOBILITAZIONE IN VISTA

Per queste ragioni, per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali scaduti e per una complessa riforma fiscale basata sulla progressività delle imposte e su una seria lotta all'evasione fiscale, il prossimo 18 settembre Cgil, Cisl e Uil si mobiliteranno anche in Polesine per dare un forte segnale su questi temi, importanti per tutti i lavoratori ma anche a vantaggio di tutta la comunità.

LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA

«Tra gli obiettivi - ricordano Colombo, Scavazzin e Dal Lago - c'è anche la necessità di concordare una legge efficace sulla rappresentanza che elimini il pericoloso fenomeno dei cosiddetti contratti pirata, firmati da associazioni di categoria e sindacati con nessuna rappresentanza reale, al solo scopo di ridurre scorrettamente compensi e diritti dei lavoratori. Comprendere l'importanza di tali questioni e trovare presto soluzioni condivise diventerà decisivo anche per scongiurare possibili forti tensioni sociali nei prossimi mesi».

