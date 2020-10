SALUTE

ROVIGO Continuano le iniziative nell'ambito dell'Ottobre rosa, il mese della lotta al tumore al seno. Il polo natatorio ha ospitato Tutti in acqua, patrocinato da Comune di Rovigo, Andos provinciale, Uguali diversamente, Polisportiva Csi e Nuotiamo insieme. Buona la partecipazione, numerose donne hanno partecipato alla giornata di promozione dell'attività motoria in acqua. È stata una mattinata dedicata a prevenzione, mantenimento, rafforzamento e benessere psicofisico, sotto lo sguardo degli istruttori laureati in Scienze motorie e con brevetto, abilitati da Federazione italiana nuoto, Csi e Federazione italiana sport paralimpici. Proseguono, nel frattempo, le visite senologiche negli ambulatori di Castelmassa, Lendinara, Rosolina e Rovigo. Tra le iniziative c'è l'evento denominato Burlesque terapia, che si svolgerà sabato 24, dalle 16, nella sede Andos in via Bonifacio. La giornata è aperta alle donne e a coloro che desiderano scoprire il mondo del burlesque. Prima allieva e poi diventata insegnante, ci sarà Erika Verza, in arte Betty Blonde, che ricopre il ruolo di coordinatrice della Burlesque terapia per l'Andos. Il mese della prevenzione terminerà con un grande evento sabato 7 novembre al teatro Ballarin di Lendinara, con musica, arte, poesia e danza a celebrare l'universo femminile.

