IL VIAGGIO

CANARO La nuova presidente dell'Aido locale, Rita Grendene, il marito Riccardo Piovan, ex vicesindaco, e i figli Maddalena e Francesco, sono partiti venerdì mattina per una breve vacanza romana e rientreranno martedì in Polesine. La famiglia ieri mattina ne ha approfittato ed è partita in bici, in una Roma deserta, con destinazione piazza San Pietro. «La sorveglianza era alta - racconta Grendene - mi ha sbalordito vedere tutte quelle sedie vuote. Un poliziotto ci ha domandato la nostra provenienza, ma ho spiegato che la provincia di Rovigo non rientra nella zona rossa e dopo i controlli di sicurezza, siamo entrati regolarmente. C'erano poche persone e tanti giornalisti». La prima azione della presidente Aido è stata speciale: «Ho portato in Vaticano la preghiera del gruppo Aido Canaro, oltre ad aver pregato per la pace in Siria. Erano presenti un gruppo di sigle del mondo associativo ecclesiale. Hanno ringraziato Papa Francesco che anche domenica, nell'Angelus in streaming, ha parlato del dramma della Siria e delle tante vittime di Idlib, come mostrato dalle striscione sollevato». Grande sorpresa per i fedeli di Canaro e le altre persone quando, al termine della celebrazione via video, Papa Francesco si comunque è affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico per un breve saluto. C'è stato un unico contrattempo per la famiglia di Canaro: «Avevamo acquistato online i biglietti per visitare, domenica mattina, la mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale, ma l'importante rassegna è stata sospesa a causa del coronavirus», chiude Grendene.

Alessandro Garbo

