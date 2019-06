IN PIAZZA ROVIGO Stefano Raule e l'ex gruppo consiliare leghista ha portato a

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PIAZZAROVIGO Stefano Raule e l'ex gruppo consiliare leghista ha portato a termine la sua battaglia: è stata installata e resa funzionante la quarta fontanella di acqua potabile in centro. Si trova in piazza Vittorio Emanuele, in uno degli angoli del lìston, sul lato del municipio, e l'iter per l'installazione era partito ancora a gennaio.SODDISFAZIONELa gioia per l'ex consigliere del Carroccio deriva dal fatto che lui e il gruppo di cui faceva parte si erano prodigati per quella che in passato avevano definito una battaglia di civiltà,...