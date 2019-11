In piazza per l'Unità nazionale e le Forze armate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CELEBRAZIONEROVIGO Piazza Vittorio Emanuele è oggi il palcoscenico per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, per il 101. anniversario della fine della Prima guerra mondiale.La celebrazione si aprirà alle 10.45 con lo schieramento della Compagnia di formazione, seguito dall'arrivo delle autorità per dare inizio alla cerimonia. Alle 11 è prevista la rassegna dello schieramento del prefetto Maddalena De Luca, poi l'alzabandiera, la deposizione della coronoa ai caduti alla Gran guardia e la resa degli onori. Il sindaco...