In piazza il villaggio di 20 casette

ASPETTANDO NATALEROVIGO Arriverà fra pochi giorni il maestoso abete che illuminerà il centro storico in occasione delle festività natalizie. Il Comune ha infatti annunciato ieri che, proprio in queste ore, l'albero di Natale è in viaggio da Asiago in direzione del Capoluogo polesano. Sarà dunque un altro Natale all'insegna dell'eco-sostenibilità, in quanto anche quest'anno ad essere addobbato nel cuore di piazza Vittorio Emanuele II sarà un abete reduce dalla tromba d'Aria del 2018 che ha devastato l'Altopiano, destinato ad essere...