In mostra il paese visto con gli occhi dei bambini

GAIBAL'inaugurazione della bella mostra su Guareschi e il settantesimo anniversario dalla pubblicazione del primo libro su Peppone e Don Camillo, a Gaiba è stata anche l'occasione per presentare alla comunità la pubblicazione dei lavori che gli alunni delle elementari hanno svolto in occasione del primo concorso Parole in Movimento, organizzato dalla biblioteca comunale. Alla manifestazione, oltre al sindaco di Gaiba, Roberto Berveglieri, era presente il provveditore agli Studi, Andrea Bergamo. Ed è stato proprio quest'ultimo che ha...