Il Covid continua a mietere vittime: altri tre sono infatti i polesani che si sono spenti nelle ultime ore, due dei quali si trovavano in ospedale, un bassopolesano di appena 62 anni che era in Terapia intensiva al San Luca. Un numero che inizia ad assumere contorni sempre più tragici, 367 persone dal deflagrare dell'epidemia, ben 284, quasi il 78% del totale, solo nei due mesi di dicembre e gennaio. Ai tre decessi del bollettino di ieri se ne aggiunge un quarto, un 81enne sempre ricoverato in Polesine, in Area Medica Covid a Trecenta ma residente in un'altra provincia. A parte questa coda drammatica, la violenza della seconda ondata continua a scemare: le nuove positività di giornata sono 32, mentre le guarigioni sono oltre il quintuplo, 168. E così, se il totale dei polesani che hanno contratto il virus sale a 9.696, il 4,23% di tutta popolazione, i guariti arrivano a lambire quota 8mila, 7.969, mentre le persone attualmente positive scendono a 1.360, un numero che riporta al 7 di novembre, e il valore medio dell'incidenza nell'ultima settimana si attesta al 2,49%. Nel frattempo, mentre nelle case di riposo non si registrano nuove positività e aumentano le guarigioni, scendono a 74 i ricoverati: 47 in Area medica e semintensiva e 16 in Terapia intensiva a Trecenta, 7 in Malattie Infettive a Rovigo e 4 in Area medica Covid ad Adria, che si avvia a grandi passi verso la chiusura, in un graduale ritorno, se non alla normalità, a una situazione meno emergenziale e con l'aumento delle attività ordinarie. Per quanto riguarda il vaccino, oggi dovrebbe essere superato il traguardo della somministrazione della seconda dose alla metà di quanti hanno già ricevuto la prima. In tutto, infatti, con lo stop di nuove vaccinazioni imposto dall'incertezza sull'approvvigionamento di dosi, i vaccinati in Polesine sono 7.487 e ieri erano arrivati a 3.282 quanti avevano eseguito la doppia inoculazione.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA