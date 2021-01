RAID NEI NEGOZI

ROVIGO La prima notte dell'anno, fra capodanno e il 2 gennaio, è stata alquanto movimentata, con furti, inseguimenti e arresti a cavallo del Po, in barba ai divieti previsti per la zona rossa nazionale. A finire nel mirino sono stati due supermercati cittadini, il Famila e la Coop di viale Della Pace. In questo secondo colpo, attorno alle 22 del primo gennaio, i ladri non hanno fatto i conti con il sistema di allarme, scattato non appena si sono intrufolati all'interno, spingendoli a battere in ritirata.

DOPPIO OBIETTIVO

A segno, invece, l'assalto al Famila, accanto a viale Porta Po, dove sono riusciti a razziare circa 3mila euro fra banconote e monete, dopo aver scassinato porte di servizio e cassette di sicurezza. Ma anche questo secondo colpo, che ritenevano fosse stato fortunato, ha visto invece i malviventi finire in manette grazie alla pronta risposta dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno arrestato ad Alfonsine due kossovari e un serbo-montenegrino, di età compresa tra 25 e 33 anni, dimoranti proprio nel territorio ravennate, finiti nel carcere di Ravenna, accusati a vario titolo e in concorso tra loro di furto pluriaggravato.

A far finire i tre nella rete tesa dai carabinieri, un rapido scambio di informazioni fra le centrali operative con l'immediata segnalazione della fuga da Rovigo di una station wagon sospetta, ritenuta collegata al doppio assalto. Proprio i carabinieri di Ravenna, da oltre un mese avevano messo in campo controlli speciali, soprattutto in orario notturno, in aggiunta a quelli per le misure epidemiche, proprio per fronteggiare una recrudescenza di assalti nei supermercati. E così, quando è arrivata la segnalazione dai colleghi di Rovigo, si sono posizionati sulle strade compatibili con la via di fuga segnalata dai colleghi rodigini, intercettando, ad Alfonsine, una Ford Focus grigia che viaggiava a forte velocità, risultando fra l'altro sospetta anche per la violazione del coprifuoco. Una volta fermata, nell'auto i carabinieri hanno trovato, oltre ai tre stranieri, oltre 5mila euro in contanti, ritenuti il frutto dei loro assalti, oltre a numerosi attrezzi da scasso, borse e indumenti per il travisamento. I sospetti sono stati quindi confermati e, dopo le formalità di rito, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna Andrea Galanti, concordando con le risultanze investigative prodotte dal pm Silvia Ziniti, e raccolte dai militari di Ravenna insieme ai colleghi rodigini, ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere a carico del terzetto.

Francesco Campi

