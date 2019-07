In manette dopo aver derubato due nonnini al mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEROVIGO Hanno perlustrato in borghese tutti i mercati rionali, gli uffici postali, hanno osservato le mosse di due individui sospetti e poi li hanno pedinati. Alla fine, li hanno arrestati per furto. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno fermato una coppia di giovani rom di origine romena con la refurtiva in macchina dopo aver appena messo a segno due furti con la tecnica dell'abbraccio. Enoh Constantin e Leventica Constantin, di 27 e 25 anni, entrambi con precedenti di polizia, lei già condannata per reati simili, sono stati...