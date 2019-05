In ginocchio la capitale degli orti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUSIACentotrenta millimetri d'acqua caduta nel giro di due ore e mezza hanno provocato l'allagamento dei campi a Lusia, in molti casi spazzando via le piantine di ortaggi appena piantumate e causando danni importanti. Il maltempo ha colpito pesantemente la capitale degli orti creando grosse difficoltà e disagi alle aziende orticole del capoluogo e della frazione di Cavazzana. Le associazioni di categoria stanno raccogliendo le segnalazioni degli associati per capire l'entità del problema, che a quanto pare è stato piuttosto localizzato....