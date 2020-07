NUOVI LOCALI

ROVIGO Una gelateria che rivoluziona la pausa gelato: arrivi, ordini da un touchscreen il tuo gelato, paghi esclusivamente con sistemi digitali (bancomat, carta di credito o smartphone) e ritiri l'ordine in pochi istanti. Nessun robot: anzi, dalla vetrina vedi le persone in carne e ossa che ti preparano la coppetta o il cono.

INAUGURAZIONE

Ieri pomeriggio ha aperto in galleria Bernardino da Feltre Pozzo, il secondo punto vendita, dopo la fortunata gelateria Godot in via Piva, di Elio Palmieri, toscano trapiantato da anni a Rovigo che ha dato vita ad un sogno coltivato da tempo. È riuscito a realizzarlo sempre sull'onda di Aspettando Godot, il celebre dramma dell'assurdo di Samuel Beckett per il quale ha una grande passione. Oggi nasce Pozzo, o era già nato si direbbero Estragone e Vladimiro, ormai miei compagni di avventura immaginari, ma il cui peso li rende reali. Il surreale e assurdo teatro di Godot è entrato dentro di me, nella mia vita da gelatiere che conduco all'angolo di un crocicchio di vie proprio come quei due che aspettavano Godot - afferma Palmieri - Adesso nei miei pensieri è uscito Pozzo, il signore che con il proprio servo attraversava quel crocicchio di vie per dirigersi in città. Con l'immaginazione l'ho seguito fin qui:, una galleria che potrebbe assomigliare, appunto, a un pozzo. Pozzo è curioso, si prende il tempo necessario per mangiarsi una coscia di pollo lungo il cammino chiacchierando con i passanti, è autoritario ordina al proprio servo di esser servito, e dentro di me lo sento forte che vuole uscire per godersi la vista dei passanti, che si fermeranno un attimo per un gelato e far due chiacchiere immaginarie con lui. Nel locale non si accede mai, perché si rimane all'esterno, pur in una galleria così frequentata come quella, che congiunge piazza Vittorio Emanuele II e il Corso.

L'ISPIRAZIONE

«In questo progetto la cosa più importante è il prodotto, il gelato, che mi ossessiona da ormai più di sei lustri - aggiunge Palmieri - Ho voglia di poterlo mantenere sempre con l'impiego di prodotti identici al gusto e non utilizzare il sapore di shampoo per capelli, che sa di mela ma mela non è. Per questo da Pozzo il minimalismo del locale vuole per salvaguardare il succo di ciò che uno acquista: un gelato identico e fatto con un po' di fantasia e fuori dalle regole del buon gelatiere».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA