SALUTEROVIGO È conto alla rovescia per l'inoculazione dei vaccini in farmacia. Sono 39 in Polesine farmacie di Federfarma pronte a ricevere le credenziali da parte di Azienda Zero per la certificazione dei vaccini.«Dal momento in cui saranno inseriti i nominativi e i numeri di telefono delle farmacie aderenti all'interno del sito dell'Ulss 5 - spiega la presidente di Federfarma Rovigo, Claudia Pietropoli - inizieremo la parte di...