L'OCCUPAZIONE

ROVIGO Già 2mila posti di lavoro in fumo in appena due mesi. Un numero preoccupante se rapportato al fragile tessuto occupazionale polesano, anche perché si tratta solo della prima ondata provocata dalla situazione generale dovuta allo scoppiare dell'epidemia le cui conseguenze sul fronte economico si faranno sentire soprattutto nel lungo periodo. A fornire questo dato è stato, ieri pomeriggio, il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone, intervenuto alla riunione del comitato esecutivo della Cisl Padova Rovigo, svoltasi in videoconferenza, fornendo risposte puntuali alle domande poste dal segretario generale Samuel Scavazzin: «Nella nostra attività abbiamo percezioni che vorremmo mettere a confronto con i vostri dati, per programmare una ripresa del lavoro nel migliore dei modi». Ed il dato complessivo del Veneto è di circa 50mila posti di lavoro bruciati in due mesi, con una media di oltre 6mila a settimana e una percentuale che va dal 2,5 al 3% dell'occupazione dipendente. Secondo i dati di Veneto Lavoro, la differenza tra il saldo assunzioni/cessazioni per il periodo tra 23 febbraio e 19 aprile 2019 è pari a +30.700 unità, mentre quello registrato nel corrispondente periodo 2020 è di -20.200. «Abbiamo pertanto calcolato ha detto Barone la perdita di 50.000 posti di lavoro in due mesi, circa 6.000 a settimana, 20% dei quali nel Padovano e 4% in Polesine». Questo vuol dire, appunto, che il Polesine ha perso circa 2mila posti di lavoro. Perdita dovuta principalmente al crollo delle assunzioni. il peso maggiore è quello dei contratti a tempo determinato, con un saldo negativo di oltre 19.000 posizioni.

TURISMO IN GINOCCHIO

Quasi la metà della contrazione occupazionale interessa le attività turistiche, dove sono state perse quasi 24.000 posizioni. Tengono invece i comparti dell'agricoltura, industria alimentare, sanità-servizi sociali e farmaceutico. Un andamento diverso si riscontra nei servizi alle famiglie, dove si registra un saldo positivo che, a partire dal 23 febbraio, risulta più che raddoppiato rispetto a quello dell'analogo periodo 2019, dovuto probabilmente alla necessità di far emergere rapporti irregolari per giustificare gli spostamenti». Per esaminare chi lavora e chi no, il direttore di Veneto Lavoro si è affidato all'analisi di dati camerali. «Su un totale di 86.000 sedi di aziende sospese nel Padovano, 25.000 sono artigiane e 61.000 non artigiane, con percentuali pari al 31 e al 68%. Gli addetti sono 344.000, 275 di imprese non artigiane e 68.000 di imprese artigiane, con percentuali del 76 e 23%. Su Rovigo, su 24.000 sedi di aziende sospese, 6.100 sono artigiane e quasi 18.000 quelle non artigiane, con percentuali del 34 e del 65%. Per quanto riguarda gli addetti delle aziende sospese, in Polesine sono 67mila, 16.000 di imprese artigiane, pari al 31%, e 50.000 di imprese non artigiane, pari a 68%».

VOGLIA DI RIAPRIRE

Una situazione difficilissima, con Confindustria che, anche ieri è tornata a chiedere a gran voce di riaprire «superando gli anacronismi dei codici Ateco, per difendere lavoratori, imprese, famiglie. E assumersi la responsabilità di una scelta che è politica, senza lo scudo dei comitati di esperti dietro cui nascondersi per rinviare decisioni». È l'appello che i presidenti di Assindustria Venetocentro Maria Cristina Piovesana, Confindustria Belluno-Dolomiti Lorraine Berton e Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese, hanno lanciato all'indomani dell'informativa del presidente del Consiglio alle Camere e dell'incontro con le parti sociali. «Chiediamo al premier Giuseppe Conte si legge nella nota congiunta - che tutte le imprese capaci di garantire le imprescindibili, ripetiamo, imprescindibili precondizioni di sicurezza, siano messe in condizione di riaprire già dalla prossima settimana. Non solo è messa a dura prova la sopravvivenza stessa di intere filiere produttive, ma anche la tenuta di 14 distretti strategici per l'economia del Veneto e del Paese, che nel 2018 hanno esportato prodotti per un valore complessivo di 14 miliardi di euro». Fra questi anche il distretto l'ittico di Rovigo e Chioggia e quello della Giostra del Polesine.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA