ROVIGO Un solo nuovo contagio, un gruppone di ben 14 guarigioni e la notizia che due dei quattro pazienti ricoverati attualmente nella Terapia intensiva dell'ospedale Covid di Trecenta sono stati estubati, ovvero staccati dal ventilatore polmonare, perché in grado di respirare autonomamente. Il Polesine si appresta a vivere il primo giorno di quella che è stata definita fase due con numeri decisamente confortanti. I problemi, però, non sono completamente alle spalle. E non solo perché insieme al tema sanitario sta emergendo con sempre più prepotenza quello economico, ma anche perché l'insofferenza per le limitazioni è sempre più diffusa ed eventuali ricadute si scontrerebbero con un quadro sociale di più difficile gestione. Nelle sempre più frequenti schermaglie dialettiche delle sempre più numerose posizioni contrapposte, sembra quasi passare in secondo piano che un nemico certo c'è, ed è tale per tutti: il Coronavirus.

Il nuovo riscontro di positività è quello di un 50enne altopolesano che era in isolamento domiciliare perché contatto di una persona positiva. Dopo la comparsa di sintomi compatibili con il virus, aveva eseguito il 15 aprile un primo tampone, che era risultato negativo. Nei giorni scorsi ha ripetuto il test e questa volta il risultato è stato di segno opposto. Questo dimostra come il Coronavirus si riesca a nascondere e come il suo andamento clinico non sia ancora facile da prevedere. «Un virus subdolo», rimarca il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, che ribadisce come, seppur in presenza di un andamento generale di riduzione della presenza del virus, questo non è scomparso, tantomeno sconfitto. «Il trend di riduzione di ricoveri e positività oramai è consolidato. Ancora una volta sottolineo, però, che l'avvio della fase due richiede la massima responsabilità di tutti noi: bisogna mettere in sicurezza la propria salute e quella degli altri con l'attenzione e l'adozione di comportamenti, ormai conosciuti, di igiene e distanziamento sociale».

Fondamentale sarà anche l'opera, che fino a oggi si è rivelata decisiva, di rapida individuazione dei casi positivi. In Polesine si è arrivatI a quota 437, a fronte di 9.546 persone sottoposte a tampone, e di immediata ricostruzione e isolamento dei contatti. Attualmente sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva 652 persone, mentre proseguono gli screening sia fra il personale sanitario e le persone maggiormente esposte a rischio, sia fra ospiti e dipendenti delle strutture residenziali, dove al momento non sono emerse ulteriori positività. Sono invece 31 i ricoverati, tutti al San Luca. «La buona notizia - sottolinea Compostella - è che dei quattro pazienti in Terapia intensiva, due sono stati estubati e presto verranno portati in area non critica».

La notizia ancora migliore è che sono state accertate altre ben 14 guarigioni, con il totale arrivato a 155. «Abbiamo il dato di guariti più alto dall'inizio dell'epidemia, altro segnale incoraggiante».

Oggi è la giornata della fase due anche per le attività ambulatoriali, diagnostiche e chirurgiche che erano state sospese. L'attività di routine riprenderà, ma la routine sarà un lontano ricordo, perché tutto avverrà con rigide misure di sicurezza, a cominciare dai controlli all'ingresso. Quanti avevano una visita che è stata rimandata, spiega l'Ulss, «verranno richiamati per il nuovo appuntamento. L'attività di richiamata e inserimento delle nuove prenotazioni avverrà nei prossimi giorni. Per tutti gli utenti con prenotazioni sospese, quindi, non è necessario chiamare il Cup, ma sarà il Cup a chiamarli. Gli sportelli fisici rimarranno chiusi, ma sono state potenziate prenotazioni telefoniche e dai prossimi giorni verranno riaperti i canali di prenotazione online».

