Rotary Club e Despar insieme per aiutare 83 famiglie piegate dalla pandemia. Gli aiuti per fare la spesa, attraverso la distribuzioni di card prepagate, arriveranno, in questi giorni, ai nuclei con bambini sotto i due anni. «Abbiamo rivolto la nostra attenzione ai più piccoli - ha spiegato il presidente del Rotary Maurizio Zerilli -. Con la collaborazione, indispensabile, del locale Centro Aiuto alla Vita e con il supporto di Aspiag Service Despar, abbiamo acquistato card spesa nei punti vendita Despar che si sono tradotte in beni per la prima infanzia da destinare alle famiglie». L'iniziativa si è concretizzata nella donazione di prodotti dedicati ai bimbi con meno di due anni e ne beneficeranno 83 famiglie. Aspiag Service Despar ha supportato l'aspetto distributivo. Questa attività si inserisce nelle iniziative realizzate dal Distretto Rotary 2060, attraverso le quale i 91 Rotary Club del Distretto hanno aiutato molte famiglie di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in difficoltà. «Siamo stati felici di collaborare a questa iniziativa - ha spiegato Giovanni Taliana, Direttore relazione esterne di Aspiag Service Despar -. L'unione fa la forza e in questo caso crea la possibilità di aiutare le famiglie con bimbi molto piccoli. Grazie al Rotary Club per averci scelto e grazie al Centro Aiuto alla Vita per il grande impegno sul territorio».

Un ringraziamento particolare al Rotary ad Aspiag anche dalla presidente del Centro Aiuto alla Vita, Maria Beatrice Azzi: «Due realtà sensibili e sempre pronte a mettersi a disposizione della comunità».

R.Mer.

