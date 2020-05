MANIFESTAZIONE

ADRIA Le prove tecniche di riappacificazione tra il mondo del commercio e palazzo Tassoni rischiano di finire in un vicolo cieco. Nodo del contendere le mancate risposte fornite dall'amministrazione comunale che i commercianti si attendevano. Questa l'aria che si respirava in piazza Garibaldi dopo la manifestazione promossa dai commercianti adriesi e da Adria Shopping, manifestazione che qualcuno ha definito «il funerale del commercio locale e il patibolo del sindaco». A fare gli onori di casa, con il dovuto distanziamento sociale, Marco Trombini, presidente di Adria Shopping, il primo cittadino Omar Barbierato e l'assessore al bilancio Wilma Moda. In piazza anche diversi consiglieri. Una ottantina le partite Iva che si sono date dapprima appuntamento in piazza Groto per apporre la loro firma su un manifesto con sullo sfondo il teatro vestito di tricolore e lo slogan #abbandonati ma ci siamo. Il tabellone, con le firme, verrà collocato nell'atrio del municipio. Spazio poi a una raccolta firme e queste verranno protocollate in un documento ufficiale.

Dopo aver percorso l'asse centrale della città, scortati da Carabinieri, Polizia locale e di Stato, i manifestanti si sono radunati davanti alla cattedrale. «L'iniziativa - ha spiegato Trombini - non ha colore politico. Appartiene ai commercianti e alle partite Iva. L'Italia dovrebbe essere fondata sul lavoro. Noi, invece, da settimane, non possiamo lavorare. Bollette e tasse, però, non si fermano. Ci è stata chiesta collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, ma non possiamo sempre essere noi a sacrificarci. Chi ci amministra, Stato, Regione e Comune, ci forniscano aiuti concreti come la sospensione di Tari e Cosap».

Prioritario per i commercianti sospendere le tasse. «Il Comune - ha precisato Trombini - ci deve rispondere in fretta. Se viene a mancare il commercio, muore la città».

Ha scaricato su Regione e Stato la richiesta Barbierato ripetendo, come un mantra, concetti già espressi, tanto che la titolare di un esercizio pubblico, a lungo applaudita e con la quali molti, solo però a manifestazione conclusa, si sono complimentati, ha accusato il sindaco di non dire la verità e di fare campagna per le Regionali. «Continueremo a cercare risorse economiche per aiutare cittadini e imprese - è stata la risposta fornita da Barbierato - e come amministrazione siamo vicini simbolicamente a voi. Riteniamo che il Sistema Italia debba tutelarvi».

Ha ricordato le iniziative attuate. «Stiamo usando - ha spiegato - i bonus spesa. Abbiamo applicato agevolazioni Cosap, importo destinato a crescere per consentire alle attività, una volta riaperte, di poter utilizzare o ampliare i plateatici. Stiamo tentando di recuperare liquidità attraverso la Cassa depositi e prestiti. Abbiamo chiesto di sospendere alcuni mutui. Il Comune non ha la possibilità di farli slittare tutti per liberare risorse. Adria ha già usufruito di questa misura in occasione del sisma 2012».

Rimandare tutti i mutui significherebbe per il sindaco far slittare 1,5 milioni all'anno, tra quote capitale e interessi, per poi avere un aggravio per 10 anni di ulteriori 200mila euro annui. «I 50mila euro donati dai Cantieri navali - ha precisato - sono a bilancio». Saranno destinati alle attività che non stanno lavorando per mascherine e aiuti per la sanificazione «Entro il mese sarà approvato il bilancio e avremo liquidità per aiutare le attività produttive e le scuole paritarie. Abbiamo già trovato altri 15mila euro. Stiamo analizzando altre voci di spesa da spostare», ha concluso.

