In consiglio arriva una mozione sul Maddalena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BANDO PERIFERIEROVIGO Il sindaco Massimo Bergamin non ha intenzione di rinunciare alla riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena e si schiera dalla parte dell'Anci per chiedere al Governo gialloverde lo sblocco del Bando periferie, grazie al quale avrebbe dovuto avvenire la tanto attesa rinascita del quartiere Commenda ovest. Ieri il sindaco ha raggiunto piazza Ferretto, a Mestre, per partecipare al Festival della politica, assieme al sindaco di Venezia (Padova, Vicenza e Treviso hanno dato forfait), dove si è parlato del governo delle...