ROVIGO Il mondo della scuola si mette in coda per ricevere il vaccino e contribuire a debellare il Covid-19, nonostante qualche timore dettato dalle informazioni diffuse negli ultimi giorni sul vaccino AstraZeneca. In queste giornate procede a spron battuto la campagna vaccinale dedicata al personale scolastico e quella per le forze dell'ordine, portata avanti il pomeriggio parallelamente alla vaccinazione degli ultraottantenni al mattino. Fino al 19 marzo i Centri di vaccinazione di popolazione dell'Ulss 5 accoglieranno insegnanti e personale Ata per l'immunizzazione col vaccino prodotto da AstraZeneca e solo per questi ultimi tre giorni anche i centri vaccinali più periferici, ovvero quelli di Lendinara, Porto Viro e Castelmassa, hanno aperto le porte nel pomeriggio affiancando i centri di Rovigo, Trecenta e Adria per mettere in sicurezza quanto prima le comunità scolastiche.

A Lendinara ieri pomeriggio sono andati a vaccinarsi 85 lavoratori della scuola e 25 agenti delle forze dell'ordine e dei corpi di Polizia locale, che avevano prenotato tramite il portale web dedicato dell'Ulss 5. Poco dopo le 14, all'apertura dell'orario a loro riservato, erano una quindicina le persone in fila fuori dal palazzetto dello sport: insegnanti e personale amministrativo di diverse scuole dell'Alto Polesine, agenti di Polizia locale di alcuni comuni del Medio e Alto Polesine, hanno pazientato attendendo il loro turno per entrare. In coda, mentre aleggiava lo spettro della zona rossa poi decisa e preoccupa come il numero dei contagi, inevitabilmente il discorso cade sui possibili effetti collaterali transitori e sulle questioni sollevate in merito al vaccino AstraZeneca negli ultimi giorni e sul ritiro dei lotti oggetto di verifica. Lotti che non sono stati utilizzati nei giorni scorsi a Lendinara, ma pare in qualche altro centro vaccinale della provincia. «Alcune mie colleghe hanno ricevuto dosi appartenenti a uno dei lotti poi ritirati, stanno benissimo, non hanno avuto alcun problema», racconta un'impiegata di una scuola durante l'attesa. Certamente l'eco che ha avuto l'episodio ha fatto sorgere dubbi in qualcuno, tant'è che una donna che aveva prenotato per farsi vaccinare ha chiesto se fossero disponibili anche i vaccini Pfizer o Moderna. Alla risposta negativa se n'è andata: «Ho avuto casi di trombosi in famiglia, non voglio fare AstraZeneca», ha spiegato al volontario della Croce rossa all'ingresso che era andato a informarsi all'interno circa la possibilità di somministrare un vaccino diverso. Esclusi casi singoli, prevale un senso di fiducia. «Un minimo di preoccupazione c'è per le notizie degli ultimi giorni, ma sono stati casi isolati da verificare e i lotti interessati sono stati interamente ritirati - dice un'insegnante di una scuola media altopolesana - vengo a fare il vaccino con la speranza che si possa in questo modo risolvere il problema, spero che si riesca a fare un'operazione estesa e a ottenere un buon risultato».

Anche chi ha 65 anni ed è stato incluso solo recentemente nella fascia di popolazione vaccinabile con AstraZeneca, prima indicato solo per gli under 55, si appresta a farlo con fiducia. È il caso di Carlo Alberto Merlo, insegnante all'Iis Levi di Badia che ad agosto andrà in pensione. «Certamente c'è la questione dei lotti ritirati e anche il timore di effetti collaterali, sento che tante donne hanno avuto problemi di febbre, mentre diversi colleghi maschi hanno avuto dolori articolari e mal di testa, ma vado tranquillamente a vaccinarmi. Poter fare il vaccino è una fortuna, in questo momento di paura significa che la strada è finalmente in discesa ed è quello che serve per uscire dalla situazione».

