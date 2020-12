ADRIA

Si accende il Natale della solidarietà in città. Parte Adria di Natale, iniziativa promossa da palazzo Tassoni con enti e associazioni. Un assaggio c'è già stato durante il ponte dell'Immacolata dedicato alle stelle di Natale griffate Ail. Non sono mancati inoltre gli appuntamenti con i donatori di sangue della Fidas Polesana e dell'Avis. Questi ultimi, sabato e domenica, hanno distribuito il loro calendario con le immagini di Adria e del Delta del Po nei 12 mesi. Allestito inoltre un albero di Natale davanti all'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli per promuovere un messaggio di vicinanza e di gratitudine nei confronti di medici e operatori in prima linea nella lotta al Covid 19. Un altro albero è stato allestito in largo Mazzini a cura di Adria Nostra mentre in piazza Garibaldi è pronto il presepe targato Pro Loco. Il sodalizio di piazza Bocchi sta inoltre programmando un presepe sul Canalbianco. Nel frattempo, nella sede della fondazione Franceschetti - Di Cola di via Cavallotti, dove è stata allestita la casa di Babbo Natale, che si può ammirare dall'esterno tutte le sere a partire dalle 17, il nonno vestito di rosso, interpretato da Giancarlo Checcinato, con l'aiuto di un elfo e della signora Natale, ha iniziato a collegarsi con le scuole dell'infanzia.

BABBO NATALE IN LINEA

Lunedì si è messo in contatto con la Madre Elisa Andreoli e con l'Umberto Maddalena di Bottrighe. È stato quindi il turno delle scuole Maria Immacolata, Santa Teresa del Bambin Gesù e Santa Maria Ausiliatrice di Baricetta, dell'Arcobaleno, del Gregnanin e della materna Bottoni di Papozze. Babbo Natale ha letto in diretta le letterine inviate dai bimbi delle scuole che hanno partecipato concorso di Natale organizzato, promosso e finanziato dalla fondazione. Per ogni scuola ci saranno buoni da spendere in libreria per materiale scolastico, per un valore di 900 euro. Anche la Befana, interpretata da Monica Stefani, si è modernizzata e ha deciso di approdare sui social. Il 22 dicembre alle 17.30 si potrà assistere a un incontro vis a vis con Babbo Natale. Il 4 e 5 gennaio, sempre alle 17.30 racconterà favole in diretta streaming. Si inizierà con Il dottor Satutto e si proseguirà con Il drago dalle sette teste.

Il 6 gennaio, infine, a salirà a palazzo Tassoni per prendere il Caffelatte con Omar, con il sindaco Omar Barbierato, per dare vita a un nuovo esilarante duetto in rete. «Spero che le luci infondano un po' di speranza - commenta il sindaco - in un periodo senza precedenti dove servono un po' di emozioni e spensieratezza, per riportarci alla normalità delle feste e aiutarci a riflettere sul vero significato del Natale. Invito la cittadinanza a rispettare le buone pratiche anti Covid, sia per le restrizioni sugli spostamenti evitando assembramenti. Per un Natale all'insegna della solidarietà economica e sociale invito ad acquistare i regali in ambito locale e fornire un po' di respiro alla nostra rete commerciale».

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA