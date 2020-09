«In città ci sono caditoie ostruite da terra ed erbacce». A lanciare l'allarme degrado al Comune è il consigliere di minoranza Antonio Rossini che ha inviato all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto un reportage fotografico sullo stato di alcune caditoie situate in vari punti della città e tutte in cattivo stato.

«Con i temporali autunnali - ha spiegato Rossini - non stupiamoci, visto la mancata manutenzione delle caditoie, se i sottopassi si allagano, impedendo il passaggio di ciclisti, pedoni e a volte delle stesse automobili. Ma c'è di più: l'acqua che non trova accoglimento nelle caditoie, scende nei garage interrati dei condomìni, creando disagi e danni ai nostri cittadini, che ben si potrebbero evitare con una adeguata manutenzione dei tombini. Sulle strade si formano dei laghetti di ristagno comportando pericolosi effetti planing a chi circola con i veicoli, in particolare i ciclisti e i motociclisti subiscono maggiormente il disagio e il rischio di attraversare strade allagate».

Rossini ha dunque chiesto al Comune di programmare un'accurata pulizia della sporcizia, terra, erbacce e quant'altro ostruisca le caditoie. «Vorrei sapere - aggiunge Rossini - con quale efficacia si sono spesi i soldi pubblici per far trattare le numerose caditoie, che sono invece purtroppo intasate, con i prodotti antivirali per combattere i focolai delle zanzare tigre e culex, quindi prevenire e sconfiggere il divulgarsi di questo fastidioso insetto. Ecco il motivo per cui in diverse zone della città c'erano focolai di zanzare e molti cittadini se ne sono lamentati. Pulire le caditoie significa anche impedire il proliferare del tanto temuto virus della West Nile».

R.Mer.

