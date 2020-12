TAMPONI SOTTO ATTACCO

ROVIGO Trenta casi di falsi negativi dati dai tamponi rapidi avrebbero influito sulla diffusione del contagio nella Casa Albergo per anziani di Lendinara, in cui gli ospiti con Covid-19 sono 104 e si registra purtroppo l'undicesima morte tra i positivi. È significativo il dato riportato dalla struttura in merito a uno dei fattori che probabilmente ha contribuito al dilagare del virus tra le mura della Casa, e a parlarne è la presidente del Cda Tosca Sambinello, che domani ne riferirà anche al Consiglio comunale.

LA PRESIDENTE

«Dal primo contagio a oggi abbiamo riscontrato trenta casi di falsa negatività nell'esito dei tamponi rapidi effettuati sugli operatori dice Le persone in questione risultavano negative al tampone antigenico rapido e perciò hanno continuato a lavorare ma poi, a distanza di un giorno o due, è arrivato l'esito di positività dal test molecolare che era stato somministrato contemporaneamente al rapido. Questo ha creato non pochi problemi e già il 13 novembre l'abbiamo segnalato in una lettera inviata alla Regione e all'Ulss 5, chiedendo di intensificare i controlli sul personale con screening ogni otto giorni che comprendesse sempre il tampone molecolare, e non solo il rapido».

CIRCOLARE MINISTERIALE

Ora una circolare del Ministero raccomanda l'utilizzo dei test molecolari per il personale socio-sanitario delle case di riposo, ma spetta alle aziende sanitarie decidere come procedere. Domenica si è tenuto un incontro in videoconferenza col prefetto Maddalena De Luca e il viceprefetto Luigi Vitetti, cui hanno partecipato il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, il sindaco Luigi Viaro, la presidente Sambinello e il direttore della Casa Albergo Vittorio Boschetti. «Abbiamo chiesto la possibilità di effettuare sempre tamponi molecolari, l'azienda sanitaria però ci ha spiegato che non è possibile», riferisce Sambinello.

Nella struttura la situazione continua ad essere difficile, gli anziani contagiati sono attualmente 104 sui 178 residenti totali, 32 operatori sono in isolamento domiciliare. Sale purtroppo a 11 il numero di anziani positivi al Covid-19 deceduti, due erano in fin di vita già prima del riscontro della positività. Nella notte tra martedì e mercoledì si sono infatti aggravate le condizioni di un'anziana contagiata, che ha sviluppato un'edema polmonare. Nonostante la tempestiva assistenza medica, assicurata dal medico in servizio notturno appena assunto dalla Casa proprio per affrontare simili situazioni, non c'è stato nulla da fare. Attualmente nessun ospite della Casa con Covid-19 è ricoverato in ospedale e la direzione fa sapere che i casi con positività presentano una situazione nel complesso stabile. Dodici persone sono sottoposte a ossigenoterapia. Un segnale incoraggiante arriva dal primo tampone negativo in un anziano che era tra i primi contagiati e sono in corso gli accertamenti per poter accertare se si siano negativizzati anche gli ospiti che hanno già superato il termine dei 21 giorni di isolamento senza che siano insorti sintomi. Il sindaco Viaro riferisce che nell'incontro col prefetto si è parlato anche delle difficoltà legate alla carenza di personale e alla turnazione per via dell'isolamento degli operatori positivi. «L'Ulss ha dato conferma della sua disponibilità nel dare nomi di persone reperibili, ha mandato una lista di otto operatori socio-sanitari e un paio di medici, oltre al personale per fare tamponi tutti i giorni dice - Ora è necessario concentrarsi su come uscire dalla fase critica, in un secondo momento si dovrà ragionare su cosa abbia portato a questa situazione».

