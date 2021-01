LE CASE DI RIPOSO

LENDINARA Tornare ad abbracciarsi, dopo tanto tempo, tra pochi giorni sarà possibile per gli anziani della Casa Albergo per anziani di Lendinara e i loro familiari grazie ai due tunnel degli abbracci già allestiti. E la struttura potrebbe a breve tornare ad accogliere nuovi ospiti. Dopo due mesi durissimi col Covid-19, che ha causato lutti e pesanti difficoltà, la struttura lendinarese torna a respirare con la progressiva riduzione del numero delle persone positive e la ripresa graduale delle attività interne e dei contatti con l'esterno.

I CONTAGI

La presidente Tosca Sambinello spiega che attualmente sono ancora positivi al Coronavirus 13 anziani e 6 operatori, ma la speranza è che il numero si riduca ulteriormente nelle prossime ore alla luce dei tamponi molecolari che saranno effettuati oggi. «Se sarà così e risulteranno positivi solo 6-8 anziani potremo procedere, come concordato con l'Ulss 5, a trasferirli temporaneamente nella casa del progetto Dopo di noi vicina alla struttura principale, giusto per il tempo necessario per la negativizzazione dice - La struttura potrebbe così riprendere a consentire l'ingresso di nuovi ospiti, date anche le molte richieste ricevute. Attualmente abbiamo 150 posti letto occupati, di cui 115 con impegnativa residenziale, per cui manca una sessantina di residenti rispetto alla piena capienza».

SERVIZI ACCESSORI

Nel frattempo, nei giorni scorsi nella Casa sono stati fatti piccoli passi verso un ritorno alla normalità col ritorno nei corridoi della parrucchiera, del fisioterapista, della psicologa che ascolta gli anziani per aiutarli a rielaborare paure e difficoltà di questo periodo e tornare alle abitudini di sempre.

VIDEOCHIAMATE

Dal 26 gennaio riprenderà anche il servizio di videochiamata per consentire agli anziani e ai loro familiari di fare un po' di conversazione anche vedendosi una volta a settimana, prenotando con un messaggio via Whatsapp. Se nei prossimi giorni si confermerà la tendenza secondo cui il Covid-19 sta mollando la presa sulla Casa Albergo, potranno finalmente riprendere con gradualità anche le visite. Sospese dal 5 novembre, quando la prima positività riscontrata in un operatore lasciava intuire le avvisaglie di una valanga che poi è stata purtroppo inarrestabile, dopo due mesi e mezzo potrebbero riprendere per accorciare le distanze tra gli anziani e i loro cari. Le modalità saranno del tutto nuove: dopo tanta attesa, infatti, le persone potranno abbracciarsi attraverso un telo di plastica che farà da barriera a un possibile contagio.

STRUTTURA GONFIABILE

Nel giardino della struttura, dove dalla sala bar si accede all'esterno, sono stati infatti allestiti due tunnel degli abbracci. Si tratta di strutture gonfiabili che all'interno sono divise a metà da un pannello in pvc dotato di manicotti in cui è possibile infilare le braccia per abbracciare la persona che sta dall'altra parte. «Se tutto fila liscio, giovedì o venerdì li inaugureremo e dalla prossima settimana potranno essere utilizzati per le visite, cominciando dagli anziani, una sessantina, mai contagiati dal virus annuncia la presidente Sambinello Sarà una cosa graduale, va considerato che per consentire queste attività dobbiamo sottrarre personale all'assistenza e non abbiamo ancora tutto il personale in servizio. Inoltre dopo ogni incontro bisogna effettuare una sanificazione del tunnel. In una fase successiva potremo riaprire alle visite anche con la modalità attuata fino a novembre, nella sala predisposta con pannelli divisori, senza dimenticare mai che la nostra priorità è proteggere gli anziani».

Ilaria Bellucco

