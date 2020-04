IN CANADA

VILLADOSE La loro è stata una scelta di vita e hanno deciso di trovare all'estero la propria dimensione. Prima in Australia, poi in altri stati per approdare dal 2017 in Canada. Si tratta di Alice Fais, che vive con il marito Davide a Vancouver. Lui lavora come installatore di cabine armadio di lusso per un grande franchise del Nord America, Alice come comparsa nei film-serie tv, ha un e-commerce di accessori fatti a mano in sughero in Portogallo e sta studiando da autodidatta diverse discipline per diventare life coach. «Non siamo integrati nella società canadese, se non per rapporti di lavoro, ma ci confrontiamo con altri amici italiani che vivono qui e in giro per il mondo - spiega Alice - a fine gennaio mentre su Facebook in Italia c'era già un po' di allarmismo per il virus, qui nessuno ne parlava né si informava. Fino a un paio di settimane fa la maggior parte delle persone sentiva le notizie dell'Europa, ma non si preoccupava. In pochi giorni tutto è cambiato: molte aziende e cittadini di propria iniziativa hanno iniziato a prendere precauzioni, poi politicamente sono stati presi provvedimenti un po' come in Italia. A oggi la differenza è che i ristoranti e bar sono aperti solo per take out o consegna a domicilio, non ci sono restrizioni tra città né sul fatto di circolare per passeggiate o attività fisiche all'aperto. Quello che si nota è un senso civico culturale sviluppato cui anche gli immigrati si adeguano. La risposta alla pandemia da parte del Governo è stata immediata e mirata, il popolo era già pronto e si è adattato velocemente senza tante domande o panico. Sicuramente l'Italia è servita da esempio per tutto il mondo e soprattutto la nostra comunità italiana di Vancouver su Facebook stava aspettando il verificarsi di questa situazione, ma credo che comunque il Canada ci abbia stupito positivamente anche riguardo ai soldi stanziati per aiutare famiglie e aziende in difficoltà».

Alice conclude spiegando che «non siamo nella posizione di fare previsioni, come un po' tutti scegliamo di prendere informazioni da diverse fonti e ci facciamo un'idea volatile. Continuiamo ad aggiornarci con le nostre famiglie, sperando che tornino presto la serenità e la libertà».

