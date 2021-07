Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAIl pane torna a unire i territori con l'obiettivo di aprire una fragrante finestra sull'Italia passando per Adria e Altopascio. E' nato ufficialmente il protocollo de Le vie del pane, che vede la comunità del Tau come Comune capofila e, come primi i primi firmatari, Adria (Veneto), Bondeno (Emilia-Romagna), Castelletto Uzzone (Lombardia), Genzano di Roma (Lazio) oltre alle sarde Ozieri, Villaurbana e Gonnosfanadiga. Il sindaco di...