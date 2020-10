L'INIZIATIVA

ROVIGO Sarà domenica la giornata dedicata a Urban nature, la manifestazione volta alla scoperta della natura in città, realizzata nell'ambito del progetto RespirO2, una co-progettazione coordinata dal Centro di servizio per il volontariato. Nel capoluogo la Fiab Amici della bici e il Wwf organizzano un giro in bici seguendo il percorso Anello dei parchi. Si partirà da piazza Matteotti, alle 14, con proprie bici in regola con il codice stradale (i volontari Fiab forniranno consulenza). Il giro attraverserà i parchi della città dove si potranno attaccare agli alberi il nome della specie, segnalandoli con l'applicativo web. Il giro terminerà nel prato comunale adiacente a parco Langer, dove verranno messe a dimora alcune piante utili alla biodiversità urbana e verrà liberato un esemplare di fauna selvatica recuperato dal Centro recupero animali selvatici provinciale di Rovigo. I partecipanti saranno assicurati per la durata della manifestazione: l'iscrizione è gratuita, soggetta solo al pagamento appunto dell'assicurazione di 4 euro per i non soci Fiab e 2 per soci. Possibili modifiche del programma potranno esserci in base alle condizioni climatiche.

R.Mer.

