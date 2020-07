MOBILITÀ

ROVIGO È entrata ormai nel vivo la riprogrammata attività della Fiab Amici della bici, dopo la sospensione per la pandemia. L'associazione riprende le cicloescursioni, iniziative che oltre a essere divertenti, conducono a conoscere il territorio. Dopo le uscite delle scorse domeniche che hanno portato i soci a scoprire la Dama di Chiunsano (importante sito archeologico a Gaiba) e i tesori della terra di là dell'Adige (ville, aree naturali e musei a Sant'Urbano, Villa Estense e Granze), è ritornata l'attesa Bike night, giunta alla terza edizione. Numeroso ed entusiasta il gruppo per la serata con varianti rispetto alle precedenti, ma con immutato fascino. Chi è venuto da fuori provincia, chi si è iscritto per la prima volta e chi non ha voluto mancare all'emozione della lunga pedalata nel buio e nel silenzio della notte per arrivare all'alba al mare, seguendo l'argine destro dell'Adige, quello che costituirà la ciclovia Adige-Sud, progettato percorso che collegherebbe Verona al mare.

LA PEDALATA

I partecipanti si sono ritrovati alle 23.30 in piazza Vittorio Emanuele, con partenza allo scoccare della mezzanotte. I pedalatori della notte il viaggio in bici nella quiete illuminata da un unico fascio di luci di tante biciclette e hanno raggiunto, sul far del giorno, il mare, accompagnati passo passo dall'alba che si affacciava con la suggestione di tutto il suo variare di colori e riflessi.

ALTRE INIZIATIVE

L'estate Fiab ha in serbo varie attività per tutti i gusti e per tutti i pedali. I lunedì di luglio e agosto il gruppo organizza In bici al cinema, appuntamenti all'aperto nelle frazioni di Rovigo, con l'aiuto di Asm Set. Si tratta di proiezioni (programma completo sul sito web rovigoinbici.org) per godersi il fresco della sera e vedere un film sotto le stelle. Senza dimenticare che la bici è un agevole mezzo di spostamento per raggiungere luoghi vicini. Per gli spettatori che desiderassero unirsi per le cine-pedalate serali, il ritrovo è alle 20.45 in piazza Matteotti. Le pedalate dureranno circa mezzora e sono adatte a tutti. Per avere il posto bici occorre prenotarsi alla singola proiezione tramite il portale di Asm Set www.energialeggera.i. È richiesto il contributo assicurativo di 1 euro da versare in loco all'appuntamento. Ad agosto, inoltre, ritornano I venerdì d'estate: pedalare sotto le stelle, brevi pedalate di esplorazione urbana alla scoperta delle frazioni. Con il supporto dello storico Marco Chinaglia, la Fiab condurrà i partecipanti alla scoperta delle frazioni che un tempo erano configurate come Comune. Straordinariamente la prima uscita sarà venerdì 31 e proseguirà fino al 21 agosto, con un appuntamento speciale che sarà rivelato a tempo debito.

Tutte le informazioni sul sito www.rovigoinbici.org o al numero 338/5684774.

Elisabetta Zanchetta

