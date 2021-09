Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oggi è un giorno bello e importante. La scuola riparte e finalmente riparte in presenza. Gli ultimi due anni sono stati difficili, lo sappiamo bene. La pandemia ha cambiato abitudini e modi di vivere, soprattutto per voi che avete dovuto adattarvi a una modalità diversa di fare e di vivere la scuola. Alla gioia di condividere in classe con compagni e insegnanti momenti che ricorderete tutta la vita, avete dovuto sostituire, talvolta, la...