In attesa i tre Centri per l'impiego: Anpal e Veneto Lavoro in prima linea

STOP DISOCCUPAZIONEROVIGO Per i nove navigator polesani non è ancora venuto il momento di prendere in mano il timone. Anche nelle prossime settimane si veleggia nel mare della formazione per arrivare il più preparati possibile all'ingresso nei tre centri per l'impiego della provincia.AGENZIE MOBILITATEA differenza di altre regioni e nonostante le convocazioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza nei centri per l'impiego polesani stiano per iniziare, Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, e Veneto Lavoro,...