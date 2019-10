In arrivo velobox e autovelox fisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIADue nuovi velobox ed un nuovo autovelox fisso in arrivo nel territorio adriese. L'operazione, già annunciata a maggio, sta per essere cantierata. Una delle due colonnine arancioni, utilizzate come deterrenti contro l'alta velocità e predisposte per l'inserimento all'interno anche di un autovelox mobile o di un telelaser per la rilevazione automatica della velocità sulle strade, è già stato posizionato tra il civico 15 e il civico 17 lungo via Curicchi. Il secondo dispositivo verrà installato la prossima settimana sulla strada...