In arrivo un nuovo mezzo a metano aspettando la rivoluzione dei bus

Rovigo accoglie un nuovo autobus. Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione a Busitalia, gestore del servizio di trasporto pubblico locale urbano, per un Menarinibus Citymood 12 Cng. La sigla Cng indica una propulsione a metano: è l'ennesimo autobus alimentato a gas che farà parte della flotta a disposizione dei rodigini e dei suoi turisti, con 21 posti a sedere e 83 in piedi. Intanto rimane ancora da capire come si muoverà il Comune per il rinnovo del servizio, gestito a livello provinciale da Palazzo Celio. Spetta infatti...