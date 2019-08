In arrivo cassonetti tecnologici in centro per buttare i rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO Per il 2020 la raccolta differenziata spinta arriverà anche a Rovigo. Dopo l'introduzione di questo sistema nelle frazioni, l'obiettivo dell'amministrazione Gaffeo è di portare anche in centro e nei quartieri questo tipo di raccolta per poter abbattere il costo della tariffa dei rifiuti (Tari) e migliorare la percentuale di riciclo dei rodigini. Le modalità con cui potrà essere eseguita non sono ancora state rivelate, ma pare che possa essere definita una strategia tecnologica, già valutata in passato da altri ex assessori...